Consulta giovanile, ok del Consiglio 

Via libera del Consiglio comunale al regolamento per la Consulta giovanile. L’atto votato dall’assemblea rappresenta la nascita dell’organismo consultivo che, parole dell’assessore comunale alle Politiche giovanili Giovanni Maccioni, «è chiamato ora alla raccolta delle iscrizioni da parte dei giovani e, successivamente, ad eleggere il direttivo». Il varo del regolamento arriva al culmine di un lavoro preparatorio che dura da mesi, sia fuori dal Municipio che in seno alla commissione consiliare permanente. «Alcuni mesi fa i giovani hanno manifestato la volontà di formare la consulta giovanile», ha detto l’assessore Maccioni. Il Municipio ha così dato attuazione alle aspirazioni del mondo giovanile e avviato una serie di incontri preparatori coi giovani e con referenti di altre consulte, come quelle dei Comuni di Villacidro e Vallermosa. «Si è giunti alla stesura di un regolamento predisposto in modo da evitare che le consulte muoiano, evitare l’influenza dei politici di turno e interferenze esterne», ha proseguito Giovanni Maccioni. Il documento proposto dai ragazzi è stato analizzato in commissione, e dopo qualche emendamento si è giunti all’elaborazione definitiva. «La Consulta sarà un riferimento importante per l’amministrazione». Via, ora, alle iscrizioni alla Consulta giovanile, che poi dovrà eleggere l’organismo direttivo.