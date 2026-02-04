Consulta giovanile, le idee dei ragazzi 

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla Consulta Giovani a Monastir. I cittadini di età compresa tra i 14 e i 26 anni avranno quindi ancora tempo per candidarsi fino a domenica 15 febbraio. L’organo nasce per coinvolgere i giovani nella vita amministrativa del paese: tra i suoi compiti rientrano il raccogliere esigenze, idee e proposte da sottoporre all’amministrazione e la definizione di un programma triennale di interventi da presentare alla Giunta. È prevista la possibilità di collaborare con le associazioni del territorio, anche attraverso la partecipazione a bandi e partenariati utili all’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Nei giorni scorsi il Comune ha presentato il progetto in aula consiliare. «È stato bello vedere tanti giovani che vogliono unirsi per esprimere le loro idee e i loro progetti da proporre all’amministrazione. Noi, dal canto nostro, siamo ben disposti ad accoglierle ed instaurare un rapporto di confronto e di collaborazione», dichiara la consigliera con funzioni di supporto inerenti le pari opportunità Carla Perria. «I giovani sono il nostro futuro, una grande risorsa di freschezza, nuove idee, entusiasmo».

Ylenia Mascia

