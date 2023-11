Consulta giovanile in pressing: «Sale concerti e bus notturni» 

Prima uscita pubblica per la consulta giovani di Quartu, nata pochi mesi fa con il compito di portare al centro della politica esigenze e suggerimenti per una città a misura di giovane. Le idee non mancano: laboratori gratuiti per la produzione di musica elettronica nella sede di via Zara, la richiesta di potenziare il trasporto pubbliche da e verso le periferie e magari una linea notturna di bus per giovani e lavoratori - che sarà valutata a breve dal Comune - un maggiore coinvolgimento delle scuole e iniziative per divertirsi e incontrarsi in città.

Sono alcune delle proposte emerse durante l’incontro della consulta organizzato pochi giorni fa a Sa Dom’e Farra. «È stata l’occasione per farci conoscere e avvicinare nuovi ragazzi a questa realtà», racconta il presidente Edoardo Angioni a nome del direttivo che conta sette ragazzi e ragazze con un’età fra i 16 e i 30 anni. Fra i presenti, oltre all’assessore alle Politiche generazionali Marco Camboni, anche il capogruppo di FdI Michele Pisano, che fa parte dell’assemblea della consulta. «Sono rimasto particolarmente colpito dalla buona volontà e dalle loro idee concrete», commenta. «Ora non resta che far crescere la consulta in modo che sia sempre più aperta, partecipata e dinamica, capace di stilare progetti interessanti e recuperare risorse importanti. In qualità di consigliere comunale giovane farò il possibile, con discrezione e rispetto, affinché il mio semplice contributo possa essere utile».

