Consulta giovanile, dentro anche i ragazzi di associazioni e scuole 

La consulta dei giovani è al completo. Dopo mesi di attesa per i nuovi ingressi in rappresentanza delle associazioni sportive e culturali, ora c’è il via libera della Giunta al gruppo di ragazzi e ragazze che avranno il compito di portare al centro della politica cittadina esigenze, proposte e suggerimenti per una Quartu a misura di giovani.

La nuova composizione è messa nero su bianco in una recente delibera approvata dall’esecutivo comunale: oltre al sindaco Graziano Milia e all’assessore alle Politiche giovanili Marco Camboni - che potranno nominare dei delegati - ci sono Francesco Caredda e Michele Pisano, come consiglieri comunali più giovani della minoranza, Elisa Usalla e Mauro Ligas per la maggioranza. E ancora: Stefan Caldarus e Elena Scano, studenti universitari, Michele Murgia, Ludovica Casula e Ilaria Porcu in rappresentanza del liceo Brotzu, Alessia Cerolini e Aurora Piras per l’istituto tecnico Primo Levi, Marco Murgia e Camilla Milia del liceo Motzo. Presenti anche i rappresentanti del mondo del volontariato e dello sport: Sara Ait El Haroual di Arcoiris, Davide Cuccu per l’associazione Paff, Edoardo Angioni dell’associazione culturale Locomotiva, e Lorenzo Pucci Open air.

