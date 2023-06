Consulta giovani, tutte le nomine 

La consulta dei giovani ora è al completo, compresi i vertici appena nominati dall’assemblea: come presidente del Consiglio direttivo è stato scelto Edoardo Angioni, come sua vice Sara Ait El Haroual, il segretario Lorenzo Pucci. Nel direttivo ci sono invece Ilaria Porcu, Elena Scano, Marco Murgia e Davide Cuccu, e Stefan Caldarus nominato anche come delegato per la rete delle delle consulte giovanili sarde.

Un gruppo di ragazzi e ragazze che avranno il compito di portare al centro della politica cittadina esigenze, proposte e suggerimenti per una Quartu a misura di giovani. Rappresentanti delle associazioni, studenti delle scuole superiori - il Levi, il Motzo e il liceo Brotzu - e universitari. Insieme a loro anche i quattro consiglieri comunali più giovani: Mauro Ligas e Elisa Usalla per la maggioranza, Francesco Caredda e Michele Pisano per la minoranza.

