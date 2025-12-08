Consulta giovani, raccolta di doni per bimbi e anziani  

Oristano ha rimesso al centro la solidarietà. E la giornata di esordio ha segnato l’avvio concreto di due iniziative che puntano dritte al cuore della comunità: un Natale capace di tendere la mano a chi spesso resta ai margini, gli anziani delle Rsa e i bambini della città.

La Consulta giovani, con il supporto dell’assessorato comunale alle Politiche giovanili, ha riaperto le porte di “Un dono per gli anziani”, il progetto che raccoglie i piccoli desideri degli ospiti delle Rsa e li affida alla città. Il punto di raccolta di palazzo Paderi (angolo piazza Eleonora / via Carmine) continuerà ad essere aperto anche giovedì, martedì 16 e mercoledì 17 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; mentre venerdì e sabato solo dalle 15 alle 18.

Intanto è partita anche la raccolta dei giocattoli rigenerati destinati a scuole, ludoteche e associazioni cittadine, organizzata insieme a Rotaract Oristano e all’associazione Iscra. Anche qui il via è scattato nei giorni scorsi e si continua, sempre a palazzo Paderi, giovedì, martedì 16 e mercoledì 17 (10-13 e 17-19), mentre venerdì e sabato il punto sarà aperto solo nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.

Due percorsi paralleli, un messaggio: Oristano vuole un Natale che non si limiti alle luci, ma illumini le persone. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA