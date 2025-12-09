«Consulta giovani inopportuna perché istituita a fine mandato» 

Con l’approvazione del regolamento si avvia l’istituzione della Consulta dei giovani, ma il voto innesca forti polemiche e l’astensione dell’intera minoranza. «Sarà composta da un presidente, un consiglio direttivo e un’assemblea, - ha spiegato la sindaca Debora Porrà in Consiglio comunale - consentirà ai minori di partecipare alla vita politica e sociale di Villamassargia».

Va giù duro Fabio Secci: «Iniziativa degna e lodevole ma adottarla a 6 mesi dalle prossime elezioni avendo avuto 10 anni di tempo, è inopportuno. Come mai poi c’è silenzio sulla Pro Loco che è commissariata?». Rita Caboni ha, invece, avvertito sui «rischi legali per la partecipazione dei minori alla Consulta». Schierate a difesa l’assessora alla Cultura Sara Cambula («I giovani faranno proposte al Consiglio per rendere il paese più adatto a loro») e la sindaca: «La data delle elezioni non c’è ancora e ricordo (riferita al gruppo Noi per Villamassargia) che facevate parte di un gruppo che aveva la Consulta nel programma elettorale».

Bagarre anche sulle variazioni al bilancio (in cui spiccano tra gli altri 274 mila euro ricevuti per l’ultimo lotto di lavori al Centro Intermodale e 300 mila euro per sistemare via Mazzini): Secci e Caboni evidenziano «un prelievo ingiustificato di 14 mila euro per il randagismo dal fondo per le emergenze senza aver informato l’Assemblea che ora ne deve prendere atto». La sindaca replica parlando di «comunicazione e non di presa d’atto per quella che è un’emergenza».

