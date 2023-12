Consulta giovani in campo per aiutare chi ha bisogno 

C’è tempo fino a domani per contribuire alla raccolta benefica promossa dalla Consulta giovani. In via Mazzini, al civico 45, dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20, è possibile donare giocattoli e abiti nuovi e usati (purché in ottime condizioni) per neonati che saranno poi devoluti agli enti e alle associazioni di volontariato indicate dall’assessorato ai Servizi sociali. «Per noi è di estrema importanza contribuire a sostenere le famiglie più bisognose e le organizzazioni che si dedicano a questo scopo», afferma la presidente della Consulta, Giorgia Leo. L'obiettivo è promuovere la solidarietà nella comunità, rafforzando il legame tra i giovani e il territorio e regalando, con un piccolo gesto, un Natale gioioso a chi ne ha più bisogno. ( m. g. )

