Consulta giovani in campo con i più deboli 

Una sorpresa dolcissima come le uova di Pasqua messe in vendita per aiutare chi ogni giorno sta accanto alle persone più fragili. I ragazzi della Consulta giovanile di Terralba hanno raccolto e consegnato 1.200 euro alla cooperativa sociale Luna Blu e all’associazione Casa Mia. Attraverso la generosa donazione da parte dei terralbesi, Luna Blu e Casa Mia potranno finanziare nuove attività formative e di animazione. «Abbiamo venduto circa 300 uova e siamo soddisfatti perché abbiamo raccolto più dell’anno scorso. Ringraziamo i donatori, i sacerdoti e l’amministrazione comunale che ci hanno dato una mano», commenta il presidente della Consulta, Roberto Mura. Adesso la Consulta, composta da 12 ragazzi tra i 16 e i 30 anni, si è presa qualche giorno di pausa, per tornare operativa nei prossimi mesi. «Stiamo pensando di realizzare un evento di intrattenimento per i giovani», anticipa Mura. ( s.r. )

