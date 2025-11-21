VaiOnline
Sestu.
Consulta giovani già al lavoro 

Ai blocchi di partenza la Consulta dei Giovani di Sestu. Dopo le elezioni, i nove componenti si sono riuniti per la prima volta per nominare le loro guide. Il presidente è Marco Galusca, 24 anni, la vicepresidente è Gaia Ruggeri, 21 anni, e la segretaria è Sara Meloni, 21. «Con la determinazione e la giusta voglia di mettersi in gioco saremo in grado di fare tante e belle iniziative», è la prima dichiarazione pubblica del neopresidente Galusca. Ruggeri aggiunge: «È un ruolo importante e lo prendo davvero con serietà, la Consulta deve essere uno spazio che da’ voce a tutti». Entusiasmo a volontà anche da Sara Meloni: «Sono pronta a mettermi in gioco e a lavorare assieme agli altri ragazzi per ottenere ciò che più ci sta a cuore. Speriamo che sia l’inizio di un percorso che porterà una boccata di aria fresca per Sestu». Ora la Consulta potrà proporre temi importanti al Comune: «Di sicuro penseremo ai giovani cittadini di Sestu tanto quanto ai più adulti. Vogliamo collaborare con attività e associazioni che lavorano già sul nostro territorio», afferma Galusca. «Il tema dei trasporti è importante», chiosa Ruggeri: «Si sono aperti dei tavoli di dialogo, monitoreremo la situazione».

