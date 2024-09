Consulta giovani, eletto il direttivo 

Nuovo direttivo della Consulta giovani. È stata eletta presidente Alice Crobu, 20 anni, studentessa all’università di Cagliari in Scienze dell'educazione. «Il nostro impegno continuerà per coinvolgere il più possibile tutta la popolazione - racconta Crobu, che da tempo fa parte della Consulta giovani - Il nostro obiettivo è organizzare eventi di ogni genere e per tutte le fasce d’età. I giovani che hanno voglia di avvicinarsi a noi o di avere informazioni su come lavora una Consulta sono ben accetti, siamo disponibili a rispondere a qualsiasi a domanda».

Mercoledì scorso è stata eletta vicepresidente Viola Manghini; Michele Craba è il cassiere, segretaria Irene Sanna. Emanuele Madau è invece il responsabile della fascia dai 15 ai 18 anni, Alessandra Paba guiderà quella che va dai 19 ai 22 anni. Mentre per chi ha dai 27 anni ai 30 il referente è Matteo Loddo. ( s.p. )

