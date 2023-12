Consulta e negozianti insieme per le feste 

Il centro commerciale naturale e la consulta del commercio e delle attività produttive di San Gavino hanno preparato un ricco programma che accompagnerà i cittadini fino al 6 gennaio. «Abbiamo molte iniziative in calendario grazie anche alla collaborazione di tante associazioni – racconta il presidente del Centro commerciale naturale Giancarlo Pibiri –. Iniziamo domenica con l’edizione invernale della “Movida sangavinese”: visto il successo di questa estate abbiamo pensato di riproporla con i mercatini di Natale. Dalle 10 alle 19 in tutta via Roma ci saranno stand di hobbisti, artigiani, laboratori e tanto altro». Prevista, sempre domani, la distribuzione di cioccolata calda, curata dal centro di aggregazione sociale e l’esposizione della Fiat 500 e una gustosa zeppolata organizzata dal Club delle auto storiche 500. Il presepe sarà nel cortile della casa Mereu dal gruppo medievale Monreale.

Entusiasta anche l’assessora alle Attività produttive e commercio Silvia Mamusa: «Le attività del “Natale sangavinese” si svolgeranno negli spazi del Civis e di Casa Mereu, in via Roma e in diverse piazze del centro. Le manifestazioni saranno aperte a tutta la comunità e in particolare alle famiglie e ai bambini che potranno trascorrere tante serate immersi nell'atmosfera natalizia. Ci sarà anche il villaggio di Babbo Natale, giocoleria, musica, animazione, mostre d'arte, gare di dolci». Conclusione il 6 gennaio con l’estrazione dei biglietti vincenti di SangaVinco e la premiazione della migliore Befana. ( g. pit. )

