Consulta, è Amoroso il nuovo presidente: «Vanno definiti i Lep» 

Giovanni Amoroso, giudice proveniente dai ranghi della Cassazione, esperto in diritto penale e civile nonché rinomato giuslavorista, è il nuovo presidente della Corte Costituzionale, eletto all’unanimità da una Consulta che ancora aspetta che il Parlamento nomini i quattro giudici mancanti e riporti il collegio nella pienezza dei quindici componenti.

Appena eletto, Amoroso come da prassi ha telefonato alla premier Giorgia Meloni e poi ha nominato i due vicepresidenti, i professori Francesco Viganò e Luca Antonini. Nell’incontro di presentazione con la stampa non si è tirato indietro sulla legge sull’Autonomia differenziata, dopo la decisione della Consulta che ha bocciato la richiesta referendaria lasciando però l’indicazione di tanto lavoro sulle spalle del Parlamento. «Non credo sia corretto parlare della progressione dei lavori sull’Autonomia dicendo al “netto dei Lep”, perché la corretta definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni costituisce proprio l’architrave, il perno, l’impianto della legge, di cui è rimasto solo un perno e intorno al quale va costruito ora l’edificio». Per il presidente della Consulta «occorre che il legislatore intervenga e determini i criteri per i Lep» che sono il «pilastro su cui si regge» la legge Calderoli. E «occorre che il legislatore intervenga anche per le materie non Lep. C’è da ricostruire questa fase, che è a fondamento di tutto l’impianto della legge per l’attribuzione di specifiche funzioni di materia». Quanto alla riforma della giustizia, con temi caldi come la separazione e il doppio Csm, «non giova al Paese che ci si sia una situazione, non dico di conflitto, ma di non armonia. Non giova alla serenità del Paese e ci sono vari fronti. Ma qui la Corte ha un ruolo specifico. Questo appartiene alla politica. La Consulta controlla la costituzionalità delle leggi».

