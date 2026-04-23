Consulta dello sport con venticinque società 

Ben 25 società, tutte iscritte all'albo comunale, fanno parte della Consulta dello Sport, diventata realtà nei giorni scorsi. In una riunione ad hoc Massimiliano Casula è stato nominato presidente, il suo vice sarà Alessandro Scintu. Gigi Tucci e Tinuccio Sannittu sono i rappresentanti delle varie società, Roberto Vitali per la quota riservata al Comitato Italiano Paralimpico e Francesco Gurrieri per gli enti di promozione sportiva. Rappresenteranno gli istituti scolastici di Macomer Pierfelice Prasciolu e Paolo Maioli. L'obiettivo è quello di mettere assieme un ricco patrimonio di competenze e professionalità.

«Con la Consulta - dice l'assessore allo sport, Federico Castori - vogliamo dare ruolo a chi lo sport lo pratica e lo organizza, ma, soprattutto, attingere alla loro esperienza per poter calibrare meglio gli interventi necessari al settore». «Cercheremo di lavorare con dedizione, ascolto e spirito di collaborazione - dice Massimiliano Casula - per valorizzare lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere per tutti».

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