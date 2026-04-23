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Macomer.
24 aprile 2026 alle 00:35

Consulta dello sport con venticinque società 

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Ben 25 società, tutte iscritte all'albo comunale, fanno parte della Consulta dello Sport, diventata realtà nei giorni scorsi. In una riunione ad hoc Massimiliano Casula è stato nominato presidente, il suo vice sarà Alessandro Scintu. Gigi Tucci e Tinuccio Sannittu sono i rappresentanti delle varie società, Roberto Vitali per la quota riservata al Comitato Italiano Paralimpico e Francesco Gurrieri per gli enti di promozione sportiva. Rappresenteranno gli istituti scolastici di Macomer Pierfelice Prasciolu e Paolo Maioli. L'obiettivo è quello di mettere assieme un ricco patrimonio di competenze e professionalità.

«Con la Consulta - dice l'assessore allo sport, Federico Castori - vogliamo dare ruolo a chi lo sport lo pratica e lo organizza, ma, soprattutto, attingere alla loro esperienza per poter calibrare meglio gli interventi necessari al settore». «Cercheremo di lavorare con dedizione, ascolto e spirito di collaborazione - dice Massimiliano Casula - per valorizzare lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere per tutti».

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