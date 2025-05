Consulta dei giovani, ok con polemica 

Un passo in più è fatto. Dopo tanti rinvii e una lunga attesa il regolamento della Consulta dei giovani di Sestu è finalmente passato in commissione. Ora la prossima tappa sarà davanti al Consiglio comunale cui spetterà aprire la strada all’organismo che darà voce ai ragazzi e alle loro idee.

Lo scontro

Un via libera non senza polemiche però: infatti è di nuovo scontro tra maggioranza e minoranza, con quest’ultima che attacca: «Il regolamento ha delle chiusure assurde, anacronistiche», dicono. «I gruppi consiliari del Pd e di Progetto per Sestu hanno lavorato insieme per fare delle proposte che i commissari dei gruppi consiliari di maggioranza da un lato hanno recepito, arricchendo così il regolamento. Hanno però messo un muro sulla nostra richiesta d’includere i ragazzi e le ragazze che a Sestu sono solo domiciliati», raccontano la capogruppo Pd Michela Mura e il consigliere Fabio Pisu. Una scelta che, secondo la minoranza, potrebbe lasciar fuori tanti studenti universitari: «Non ha senso escluderli». E non solo: «Sul ruolo dell'Assemblea abbiamo chiesto maggiore coinvolgimento dei giovani, invece viene chiamata unicamente per il primo incontro dove si votano i nove componenti della Consulta». E infine, «non hanno voluto sentire ragioni nemmeno sul nostro invito a usare il Centro di aggregazione giovanile "Giovanni Spiga", sarebbe la sede naturale della Consulta dei giovani, ma hanno preferito l'aula consiliare».

Dubbi e speranze anche da Valentina Meloni di Progetto per Sestu, che fu la prima firmataria di una mozione per creare la Consulta mesi fa: «Abbiamo finalmente abbozzato un regolamento che poteva essere migliore. Speriamo di poter presentare degli emendamenti in Consiglio che possano migliorarlo nell'inclusività e della trasparenza; confidiamo nella collaborazione di tutti i consiglieri». Lo scorso gennaio la prima convocazione di un incontro con i giovani sulla nascita della Consulta, poi tutto era stato sospeso per la mancanza di un regolamento. Ma forse questa è la volta buona, nel frattempo tanti ragazzi hanno già mostrato interesse e curiosità.

La sindaca

«Il nuovo regolamento era un passaggio fondamentale per la costituzione della Consulta, dopo un passaggio in Consiglio si potrà convocare l'assemblea e costituirla. Speriamo che molti giovani si mettano in gioco perché il futuro è loro», dichiara la sindaca Paola Secci. «Potranno partecipare anche chi fa parte di associazioni sportive e culturali di Sestu», spiega l’assessore al Sociale e Sport Mario Alberto Serrau

