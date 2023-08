Consulta dei giovani, bufera sul sindaco 

«Fuori i partiti dai vertici della consulta giovanile di San Sperate». Il diktat del sindaco Fabrizio Madeddu e della sua maggioranza non è piaciuta ai referenti della politica regionale e ha sollevato un dibattito "senza bandiere" tra partiti (di destra, sinistra e centro), quasi tutti contro l'amministrazione.

La rivolta

«È anticostituzionale», affonda Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale. «I partiti sono lo strumento principe della democrazia. È assurdo allontanare giovani solo perché hanno ruoli politici, anzi ho molto più rispetto e simpatia per un giovane che milita in un partito opposto al mio, piuttosto che per un apatico». Sulla stessa linea la senatrice Antonella Zedda di Fratelli d'Italia: «La partecipazione alla vita di partito è sintomo di interesse e impegno per ciò che accade nella società, così come le sezioni nei paesi e l'attivismo erano sintomi di democrazia. Pensare che oggi avere ruoli di partito possa essere un limite nella partecipazione in un organo istituzionale è un segnale preoccupante. Nei piccoli centri le liste sono civiche, ma i partiti non possono essere considerati un di meno, ma sempre un di più».

Pd e M5S

Piero Comandini, segretario regionale del Pd, aggiunge: «La giunta dui San Sperate aveva una bozza di statuto all'avanguardia, poteva diventare un esempio. Invece si è fatta una scelta politica, quella di allontanare giovani già appassionati alla vita democratica. Atteggiamenti del genere ampliano la distanza tra cittadini e amministratori. Spero la giunta si ravveda».

Sull’argomento interviene anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Alessandro Solinas, dichiara: «Oltre l’indipendenza di una consulta, uno dei valori da tutelare è l'inclusività. Ragionare su preclusioni alla partecipazione significa muoversi su un terreno pericoloso, si rischia di disincentivarla. Si metta al centro la volontà dei giovani promotori».

Il dibattito

E Antonella Scarfò, segretaria nazionale dei Giovani Sardisti chiude: «Un grosso errore dell'amministrazione. La soluzione è aprire ai giovani, mai chiudere. E poi la consulta giovanile insegna proprio a fare politica, è normale aspirare ad amministrare con un partito, significa che funziona».

La pensa diversamente Enrico Collu, ex sindaco oggi presidente del Consiglio comunale e presidente Sardegna 20Venti: «La mania dei partiti di voler occupare quasi militarmente qualsiasi carica di vertice mi infastidisce molto. Per giustificare questa fame ci si avventura in tecnicismi ed enunciati senza rendersi conto che questo allontana i giovani dalle attività istituzionali. Che interesse possiamo suscitare nei ragazzi, e avvicinarli alla politica tramite un organismo come la consulta, quando come partiti manifestiamo l'intenzione di occupare i posti di vertice?».

E il sindaco Fabrizio Madeddu replica: «Quando si tratta un argomento bisognerebbe conoscerlo. Il regolamento, non ancora approvato, non preclude la partecipazione a chi ricopre cariche politiche, si possono ricoprire ruoli nel comitato esecutivo, escluso quello del “coordinatore” che viene riservato ai giovani che non hanno il supporto di partiti politici. Questo per valorizzarli e avvicinarli alle attività amministrative, senza aderire a un organismo i cui ruoli di vertice, come in questo caso, sono studiati a tavolino dal politico rampante».

