Sestu.
30 novembre 2025 alle 00:22

Consulta degli anziani, martedì la sfida tra le due liste 

Martedì sarà un momento importante per tutti i sestesi che hanno superato i sessanta: l’elezione della Consulta degli anziani. Si vota nel Municipio di via Scipione, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. E sarà una sfida tra due liste: “Quelli nuovi”, ed “Evviva la terza età”.

«Per troppo tempo il Comune ci ha trascurato, la priorità sarà contrastare l'isolamento sociale dei cittadini della terza età, favorendo l’incontro, con attività culturali, ricreative, di svago, intrattenimento e socializzazione», sono le parole di Maria Grazia Concu, tra i candidati di “Evviva la terza età”. Per Marco Lai, «la nostra lista vuole chiedere direttamente le attività più gradite, ad esempio attraverso dei sondaggi periodici o raccogliendo le proposte». Ecco la lista completa dei candidati: Maria Grazia Concu, 74 anni, Giuseppe Carta, 85, Marco Lai, 74, Paola Crobu, 77, Anna Pianu, 70, Antonietta Manunza, 78, Lucia Boi, 73.

In casa di “Quelli nuovi”, Mario Ziulu afferma: «Siamo tutti amici cresciuti insieme, e da sempre anche impegnati nel sociale. Il nostro obiettivo sarà favorire la partecipazione attiva delle persone ultrasessantenni alla vita sociale con iniziative culturali, ricreative e di volontariato». Pierpaolo Angioni poi propone anche «un centro dove ci sia intrattenimento e animazione, magari anche mensa, dietro al pagamento di una retta». I candidati sono: Mario Ziulu, 67 anni, Pierpaolo Angioni, 66, Ferruccio Farris, 64, Renato Cannas, 60, Patrizia Daga, 73, Maura Nonnis, 61.

Una volta eletta, la Consulta potrà portare proposte alla giunta comunale rappresentando i senior della cittadina.

