Consulta degli anziani ferma al palo 

Rilanciare la Consulta degli anziani di Sestu, superando le difficoltà organizzative e aggiornando le regole che ne disciplinano il funzionamento. È uno degli obiettivi indicati per l’organismo comunale, ricostituito lo scorso anno, ma riunitosi finora solo due volte.

L’appello

A spiegare le criticità operative è stato il presidente, il consigliere Mario Ziulu, che ha indicato nella mancanza di una sede stabile e nei limiti dell’attuale regolamento alcuni degli ostacoli allo svolgimento delle attività. «Prima la Consulta aveva una sede, quella del Parco comunale di via Fiume, e quindi c’era la possibilità di riunirsi e operare. Noi tutto questo non l’abbiamo» dichiara Ziulu. «Ci siamo presi del tempo per rinnovare il regolamento comunale, con più autonomia e con la possibilità di avere una sede che ci consenta di svolgere le attività».

Caso politico

La questione è stata affrontata anche in un’interrogazione della minoranza, che ha chiesto chiarimenti sulle riunioni svolte e sull’opportunità che Ziulu ricopra contemporaneamente il ruolo di presidente e quello di consigliere comunale. Nel suo intervento, la consigliera Michela Mura ha sottolineato la funzione della Consulta come strumento di partecipazione e rappresentanza delle esigenze degli anziani. «Dovrebbe essere un organo indipendente, che avvicina l’amministrazione ai cittadini e che si fa portavoce delle istanze di una grossa fetta della nostra popolazione. Potrebbe tranquillamente riunirsi facendo richiesta degli spazi cinque giorni prima con regolarità» ha affermato Mura in Aula. «Forse, se l’avesse fatto, qualcosa già si sarebbe prodotto, o comunque si sarebbe dato un segnale alla cittadinanza che le loro istanze sono importanti».

L’assessore

Al momento, come affermato dall’assessore alle Politiche Sociali, Mario Alberto Serrau, non risultano proposte, osservazioni o pareri della Consulta nell’ambito delle sue funzioni di supporto all’amministrazione. Sul doppio ruolo di Ziulu, ha chiarito che la normativa nazionale e il regolamento comunale vigente non prevedono un’incompatibilità automatica tra le due cariche. «Confermiamo in ogni caso il nostro impegno a valorizzarla quale organismo di partecipazione democratica, promuovendo un rapporto di collaborazione istituzionale fondato sul rispetto delle rispettive competenze e sull'obiettivo di migliorare la qualità della vita della popolazione anziana del territorio» ha dichiarato Serrau. Per superare le difficoltà organizzative, Ziulu ha annunciato di aver già elaborato la proposta di un nuovo regolamento. «A breve speriamo di portarlo in Commissione e riuscire ad approvare un nuovo regolamento che consenta alla Consulta degli anziani di avere autonomia» ha chiuso il presidente.

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