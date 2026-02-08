Consulta degli anziani, dopo il voto già in cantiere tanti progetti 

L’elezione si è tenuta lo scorso dicembre, e ora la Consulta degli Anziani a Sestu è ufficialmente costituita. Sette componenti, queste le cariche: presidente Mario Ziulu; vice presidente Maura Nonnis; segretario Pierpaolo Angioni; tesoriere Patrizia Daga; consiglieri Maria Grazia Concu, Maria Antonietta Manunza e Marco Lai. Inoltre per regolamento ne fanno parte la dirigente del Settore Politiche Sociali Ilaria Concu e l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. Quattro sono componenti della lista vincitrice alle elezioni, “Quelli Nuovi”, e tre della seconda arrivata, “Evviva la terza età”. I componenti della Consulta lavorano a titolo gratuito. «Intendiamo promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale, culturale e civica del Comune e favorire il confronto costante con l’Amministrazione comunale, raccogliendo esigenze, proposte e osservazioni utili alla programmazione», dichiara Ziulu. Gli obiettivi? «Valorizzare l’esperienza degli anziani, sostenere le iniziative di inclusione e di benessere, promuovere attività ricreative, culturali e formative. Inoltre collaboreremo con le altre associazioni ed enti del Comune per sviluppare progetti dedicati alla cittadinanza attiva e all’incontro tra giovani e anziani». (g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA