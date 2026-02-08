VaiOnline
Sestu.
09 febbraio 2026 alle 00:41

Consulta degli anziani, dopo il voto già in cantiere tanti progetti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’elezione si è tenuta lo scorso dicembre, e ora la Consulta degli Anziani a Sestu è ufficialmente costituita. Sette componenti, queste le cariche: presidente Mario Ziulu; vice presidente Maura Nonnis; segretario Pierpaolo Angioni; tesoriere Patrizia Daga; consiglieri Maria Grazia Concu, Maria Antonietta Manunza e Marco Lai. Inoltre per regolamento ne fanno parte la dirigente del Settore Politiche Sociali Ilaria Concu e l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. Quattro sono componenti della lista vincitrice alle elezioni, “Quelli Nuovi”, e tre della seconda arrivata, “Evviva la terza età”. I componenti della Consulta lavorano a titolo gratuito. «Intendiamo promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale, culturale e civica del Comune e favorire il confronto costante con l’Amministrazione comunale, raccogliendo esigenze, proposte e osservazioni utili alla programmazione», dichiara Ziulu. Gli obiettivi? «Valorizzare l’esperienza degli anziani, sostenere le iniziative di inclusione e di benessere, promuovere attività ricreative, culturali e formative. Inoltre collaboreremo con le altre associazioni ed enti del Comune per sviluppare progetti dedicati alla cittadinanza attiva e all’incontro tra giovani e anziani». (g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Venti di guerra

Flotta ombra russa: «Un possibile testsulla reazione Nato»

L’analista sardo dell’Alleanza atlantica spiega le manovre nel mare ogliastrino 
Enrico Fresu
La sentenza

Balneari, nuova mazzata: proroghe a rischio

La Cassazione: occupazione abusiva se la concessione non deriva da gara pubblica 
Alessandra Carta
L’inchiesta

Stub e intercettazioni fatali alla banda

Assalto ai portavalori a Livorno. «I sardi avevano un’organizzazione paramilitare» 
Roberto Secci
Il caso

«Nemico dell’Italia» chi boicotta i Giochi

Ira di Meloni per l’eco mondiale degli scontri. FdI a Pd e M5S: isolare i violenti 