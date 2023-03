Consulta degli anziani, boom di adesioni e candidature 

Grande partecipazione a Villacidro per la prima assemblea ufficiale della Consulta degli anziani. Oltre cinquanta over sessanta si sono iscritti e hanno partecipato all'incontro, in cui sono state deliberate anche le candidature per il futuro direttivo.

«La grande risposta di partecipanti ha fatto trasferire la riunione dalla Mediateca nella vicina sala consigliare provinciale, più spaziosa», conferma Giancarlo Carboni, del gruppo Assemblea Permanente. «Il direttivo sarà costituito da cinque persone. In assemblea si è deciso che le prossime votazioni terranno conto della parità di genere: i votanti esprimeranno due preferenze fra cui un uomo e una donna» specifica l'assessore alla Cultura, Christian Balloi.

La attuale lista delle candidature comprende Silvestro Carboni, Salvatore Chia, Francesco Deidda, Angelo Fois, Lucia Mocci, Rita Piga, Mario Sardu e Gianna Zaccheddu fra i quali verranno votati i membri del direttivo.

La Consulta degli anziani andrà a riempire quello spazio sociale lasciato vuoto, con l'obiettivo di contrastare solitudine e isolamento. Uno strumento propositivo, che possa lavorare in sinergia con le associazioni locali, in particolare Auser e Università della Terza Età, realtà già presenti e radicate nel territorio. (m. m.)

