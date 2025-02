Consulta, appello ai giovani  

Appello per la consulta di Decimomannu. Il Comune sta reclutando ragazze e ragazzi dai 18 ai 26 anni per formare un gruppo coeso, attivo nel sociale e con tanta voglia di mettersi in gioco con idee innovatrici e aggreganti.

«Il nostro è un messaggio rivolto a coloro che hanno voglia di far sentire la propria voce - ha dichiarato la sindaca Monica Cadeddu - diventando parte attiva della tua comunità. Stiamo raccogliendo adesioni per la nascita della consulta dei giovani che vogliono portare idee, progetti e iniziative per il futuro del paese».

Partecipare è importante per far emergere i bisogni delle nuove generazioni, ma non solo: «Gli aderenti – dice Cadeddu – potranno proporre attività ed eventi culturali, sociali e sportivi, collaborare con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio nonché creare uno spazio di confronto e crescita per i giovani della comunità».

Il gruppo istituzionale (non politico) dei giovani volontari avrà il compito di redigere un regolamento e di operare affinché si creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e socializzazione. Tra i suoi compiti ci sono definire le politiche giovanili, promuovere progetti, incontri e dibattiti e organizzare iniziative per il tempo libero. (sa. sa.)

