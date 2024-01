«Consulta anziani dimenticata» 

Ancora ritardi burocratici per il ripristino della consulta degli anziani, che a partire dal 2015 ha promosso numerose iniziative per la terza età e Iglesias. Il vecchio direttivo ha concluso il suo mandato nel maggio dello scorso anno, in concomitanza con il termine della legislazione del Consiglio comunale e da allora la consulta è rimasta ferma al palo, imbrigliata nelle tempistiche di un iter farraginoso.

La burocrazia

Dopo le nuove elezioni, la nascita dell’attuale Giunta e la costituzione delle commissioni comunali, si attendeva il rinnovo dell’incarico dei componenti della consulta (che deve necessariamente passare al vaglio del Consiglio) entro la fine dello scorso anno. Questo però non è ancora avvenuto e l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa si esprime così: «I tempi si sono dilatati, è da riconoscere, ma proprio in questi giorni stiamo mettendo mano alla situazione e, in quello che presumo possa trattarsi di un breve un lasso di tempo, si potrà procedere con il rinnovo del direttivo ed avere nuovamente a disposizione un organo consultivo che ha dimostrato nel tempo la sua utilità ed importanza. Quanto prima l’atto passerà in Aula». Il consigliere di minoranza Luigi Biggio punta il dito nei confronti di un Governo cittadino: «Lascia passare del tempo quando non reputa prioritari certi progetti. Come per i comitati di quartiere, come per la sala multimediale e come per la Consulta degli anziani, le scuse sono sempre le stesse, ovvero con le risposte “si sta lavorando nelle commissioni” - prosegue Biggio - quali commissioni è poi tutto da chiarire, perché queste di fatto non si stanno convocando. Quando ci sono i progetti che a loro interessano, i tempi sono rapidissimi».

L’ex presidente

Intanto l’ex presidente della Consulta (in carica dal 2018 al 2023) Antonio Achenza rivela di non avere intenzione di far parte di un eventuale nuovo direttivo: «A malincuore ho preso questa decisione - spiega - Il gruppo storico non esiste più per una serie di ragioni personali che non consentirebbero di poter ripetere l’impegno profuso negli anni passati. Si tratta di un organo che ha dimostrato il proprio valore e spero posso essere ricostituito quanto prima».

