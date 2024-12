Consulenze gratuite alle donne per la depressione post-partum 

Depressione post-partum e consulenze gratuite. Sono i temi affrontati nel Punto Famiglia Acli di viale Marconi, durante un incontro al quale hanno partecipato uomini e donne di diverse età.«C’è la necessità di parlare di depressione, non solo post partum» commenta Silvia Liguori, del Punto Famiglia Acli, che spiega «Le persone non possono pagare le consulenze, quindi le offriamo gratuitamente. È un supporto che offriamo in collaborazione con i servizi presenti nel territorio. È la prima volta che parliamo di depressione post partum. Cerchiamo di trattare argomenti che aiutino le famiglie a 360°».

Il 50-80% delle donne sviluppa il cosiddetto baby blues. «E pisodi di umore fluttuante, bassa autostima e il non sentirsi sufficientemente brave per il proprio bambino» precisa Alessandra Siddi, psicologa e psicoterapeuta. «Questi disturbi passano rapidamente, dovuti alle fluttuazioni ormonali nei primi giorni, massimo due settimane, dopo il parto. Se le manifestazioni durano nel tempo, si parla di depressione post partum, con effetti sulla madre, sull’interazione tra lei e il bambino e quindi anche sul bimbo e il suo sviluppo. I sintomi si evidenziano tra l’ottava e la dodicesima settimana dopo il parto, ma possono esserci episodi depressivi già nell’ultimo periodo della gravidanza. Il 25% delle mamme non trattate dopo un anno presentano sintomi importanti. Invece tutte quelle trattate, in assenza di disturbi preesistenti, riescono a guarire completamente». (m. s.)

