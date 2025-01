Consulenze e supporto, apre in città la sede dell’Anmic 

Una nuova sede, con tanto di sportello operativo da oggi. Apre il presidio quartese dell’Anmic, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, inaugurata ieri mattina. «L’apertura di questo sportello», spiega Fabrizio Rodin, presidente regionale, «rappresenta un passo importante per rispondere alle necessità di chi vive lontano dai centri principali. Essere fisicamente presenti significa abbattere barriere, non solo architettoniche ma anche burocratiche e culturali».

La nuova sede, in via Porcu 79, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, e il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18. Fra i servizi offerti il supporto nella presentazione di domande per il riconoscimento di invalidità civile, ma anche consulenze personalizzate per ottenere benefici come assegni ordinari, pensioni di inabilità e vecchiaia anticipata.C’è anche il supporto del Comune con cui l’Anmic ha stipulato lo scorso anno un protocollo d’intesa. «Sono davvero tanti i quartesi che chiedono aiuto all’assessorato ai Servizi sociali, tra consulenze e informazioni», le parole del sindaco Graziano Milia, «e il lavoro dell’Anmic sarà per noi un sostegno importante». Presenti anche la presidente del Consiglio Rita Murgioni, l’assessore comunale Marco Camboni e la presidente della commissione Marina Del Zompo.

