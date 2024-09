Consulenti del lavoro sardi a rapporto sull’innovazione 

Si parlerà dell’incidenza dell’intelligenza artificiale e dell’automazione nei posti di lavoro oggi, dalle 9 alle 13. Al Teatro Doglio di Cagliari, in via Logudoro 32, c’è l’appuntamento organizzato dall’ordine dei Consulenti del Lavoro dal titolo “Innovazione e Lavoro: verso il G7 e oltre”. Gli argomenti che verranno trattati saranno l’impatto dell’intelligenza artificiale e dell’automazione sui posti di lavoro e sulle competenze richieste nel futuro, l’importanza di creare ambienti di lavoro sicuri, il ruolo del consulente del lavoro, l’importanza dell’investimento in formazione continua. Interverranno, tra gli altri, Antonio Manca, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro di Cagliari, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale, Vincenzo Caridi, capo del Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro, Antonio Pone, direttore generale vicario Inps. Ci sarà l’assessora al Lavoro Desirè Manca e l’intervento conclusivo sarà della ministra Marina Calderone.

RIPRODUZIONE RISERVATA