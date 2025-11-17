«Consulente esterno, non dipendente» 

Dopo aver diretto per 14 anni la scuola civica di musica di Capoterra, il professor Leonardo Sarigu si è rivolto al Tribunale di Cagliari sostenendo che in quell’arco di tempo è stato di fatto un dipendente del Comune di Capoterra, non un consulente esterno. E per poter far causa all’ammininistrazione municipale, rivendicando la somma di 52.600 euro (più interessi legali e rivalutazione monetaria) ha addirittura rinunciato al suo seggio in Consiglio comunale, dove era subentrato come primo dei non eletti nelle file della maggioranza guidata dal sindaco Beniamino Garau. Questo perché un consigliere comunale non può per legge citare in giudizio il Municipio che amministra.

Il risultato? Leonardo Sarigu ha perso sia il posto in Consiglio sia la causa davanti al giudice del lavoro Giuseppe Carta. «Non c’è stato nessun rapporto di lavoro subordinato», ha deciso il Tribunale.

Il bando

Sarigu era stato scelto come direttore della scuola civica di musica capoterrese nel 10 dicembre del 2007, dopo aver vinto un bando pubblico promosso dall’amministrazione allora guidata dal centrosinistra. Il professor Sarigu è rimasto alla guida della scuola civica di musica sino al 31 maggio 2021, grazie a una serie di proroghe del suo mandato. Nelle ultime amministrative il docente si era poi candidato come consigliere in una lista civica vicina al centrodestra che ha sostenuto la candidatura del sindaco Beniamino Garau.

Rappresentato dall’avvocato Roberto Pala, Sarigu si è presentato davanti al tribunale di Cagliari, chiedendo 52mila euro come compenso extra oltre a quello già percepito, sostenendo di aver svolto un lavoro di fatto subordinato, con tanto di orario settimanale più quello straordinario nei weekend in occasione di appuntamenti culturali.

Il procedimento

Secondo il giudice, lo statuto della scuola civica di musica di Capoterra elenca gli organi, direttore compreso, e quindi «non può essere configurato un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune. Si è trattato invece di un rapporto in regime di convenzione libero-professionale». Anche le testimonianze prodotte dal professor Sarigu non hanno convinto il Tribunale. Inoltre non ci sarebbe stata, secondo il giudice, continuità delle prestazioni lavorative tra una convenzione e l’altra seguita ai cinque contratti firmati.

«Non ho niente da dichiarare», ha detto Leonardo Sarigu. (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA