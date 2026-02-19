VaiOnline
La strage.
20 febbraio 2026 alle 00:21

Constellation, ai pm di Roma solo i documenti selezionati dagli svizzeri 

Berna. La rogatoria chiesta dall’Italia alla Svizzera sulla strage di Capodanno a Crans-Montana (41 morti, di cui 6 italiani, e 115 feriti) «incomincia a camminare», ma su una strada stretta e tortuosa. I magistrati italiani avranno i documenti dell'inchiesta sul rogo del Constellation, ma solo quelli selezionati dai colleghi svizzeri. E per ora non prenderà forma la squadra investigativa comune che la premier Giorgia Meloni aveva chiesto. Dopo la riunione di sei ore nell'Ufficio federale di giustizia elvetico, a Berna, tra le procure di Roma e Sion si apre «una cooperazione rafforzata», ma condizionata dalla «sovranità per i procedimenti penali» e dai vincoli imposti dal codice di procedura penale svizzero, che la procuratrice generale del Cantone Vallese Béatrice Pilloud ha voluto evidenziare alla delegazione italiana, guidata dal procuratore capo della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi. Se il tema di una squadra investigativa comune «non è stato trattato», come ha spiegato Lo Voi, sono stati definiti i primi dettagli sulle modalità di cooperazione. Dalle prossime settimane gli investigatori italiani si potranno recare a Sion a «intervalli regolari» per consultare e acquisire la «selezione» di atti che gli inquirenti svizzeri decideranno di mettere loro a disposizione. Il codice svizzero produce un paradosso: benché gli avvocati di parte civile accedano integralmente al fascicolo, non tutti gli atti potranno essere utilizzati nel procedimento penale italiano perché i legali degli indagati potrebbero opporsi alla condivisione. Da qui la necessità di una «scelta attenta». Secondo il principio della reciprocità gli inquirenti romani metteranno a disposizione il risultato delle indagini condotte in Italia: l’esito delle autopsie eseguite in Italia e degli interrogatori ai feriti ricoverati in italia. E oggi sarà affidata una maxi consulenza medico legale su tutta la documentazione sanitaria che riguarda la vittime italiane.

