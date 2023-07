Consorzio vini doc Terralba, sfida per il rilancio del Bovale  

Rilanciare la produzione del Terralbese, in particolare il vitigno più celebre del territorio, il Bovale che potrebbe diventare ambasciatore apprezzato in tutto il mondo. Si è costituito a Mogoro il nuovo Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Doc Terralba. Sette le aziende fondatrici, guidate dal neo presidente Marcello Martis e dalla vicepresidente Luciana Baso: Cantina del Bovale, Cantina di Mogoro, Quartomoro di Sardegna, Cantina Su Cuppoi, Cantina Melis, Lotta Azienda Agricola, Sa Contissa. «Lavoreremo per promuovere il territorio e i nostri vini a livello nazionale e internazionale, organizzando eventi e percorsi enogastronomici, per far conoscere le nostre eccellenze e attrarre visitatori e appassionati da tutto il mondo. Naturalmente è auspicabile l’ingresso nel Consorzio di nuovi produttori, le nostre porte sono e saranno sempre aperte» commenta il presidente Martis. Ad accompagnare i soci al percorso di nascita del Consorzio, Coldiretti Oristano, insieme all’agronomo ed enologo Aldo Buiani. «Importante dotarsi di un disciplinare adeguato ai tempi, riprendere a studiare il territorio, il vitigno e la loro interazione per individuare i “terroirs” migliori, senza dimenticare l’enoturismo per il rilancio del comparto». Sono iscritti alla Doc circa 30 ettari, per una produzione di circa 2 mila quintali di uve Bovale, che nelle varie tipologie (rosso, superiore e riserva) sono tra le 40 e le 50 mila bottiglie all’anno.