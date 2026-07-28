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Borore.
29 luglio 2026 alle 00:44

Consorzio Tossilo, stop al commissario 

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«Chiudere la partita del commissariamento del Consorzio industriale per ridare dignità all’area industriale. Nel mentre trovare la convergenza sulla gestione». A dirlo è l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani, che ha partecipato al confronto svoltosi lunedì sera a Borore, organizzato dall’amministrazione comunale. «Entro dodici mesi dovrà essere elaborato il piano industriale dell’area di Tossilo, con il coinvolgimento della Regione, degli enti locali, delle imprese e delle parti economiche e sociali - ha esordito il sindaco di Borore Tore Ghisu - occorrono interventi finanziari e infrastrutture strategiche. Nell’immediato dovrà essere predisposto un piano di promozione dell’area industriale di Tossilo, finalizzato all’insediamento di nuove imprese». Roberto Cesaraccio, presidente del Cip di Nuoro, ha detto: «Bisogna guardare a progetti importanti e iniziare costruire le competenze per il futuro e togliere le barriere dei Cip che devono diventare agenzie di sviluppo del territorio».

«Occorrono bandi territoriali specifici - ha aggiunto Pier Paolo Milia, presidente di Confindustria - agevolazioni e fiscalità di vantaggio». Tanti gli interventi e varie le proposte. «Dare maggiore centralità a quest’area è legittimo. Occorre sinergia e fare in fretta», ha detto Giuseppe Ciccolini, presidente della Provincia. In ballo c’è la decisione sulla governance in vista dell'avvio del termovalorizzatore dei rifiuti. Consorzio industriale provinciale oppure gestione autonoma? Sulla governance si chiede la massima convergenza.

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