Consorzio, si va verso il voto a scrutinio segreto 

Tutto in alto mare. Mettere d’accordo le varie anime del mondo delle imprese artigiane e del commercio è un’impresa e l’individuazione della terna di nomi su cui, in una fase successiva, aprire un confronto per indicare il terzo componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale, rischia di diventare un caso. Per oggi è convocato un altro incontro con i vertici della Camera di commercio di Nuoro, ente cui spetta la terza poltrona del Consorzio industriale. Dalle indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni, starebbe perdendo appeal la rosa dei tre nomi in quota Confesercenti. Le altre associazioni di categoria vorrebbero avere voce in capitolo e poter indicare un loro rappresentante per la triade, che poi passerà al vaglio dei vertici della Camera di commercio.

Se al tavolo non si riuscirà a fare sintesi sui tre nomi è verosimile un intervento della Giunta camerale con una votazione a scrutinio segreto.

Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane, da Uriam Casari a Bernardo Piroddi, passando per Andrea De Murtas e Vito Arra. Con la nomina del delegato della Camera di commercio, successore di Rocco Meloni, verrà completato il Cda, da due mesi presieduto dal sindaco Marcello Ladu affiancato dal suo alter ego di Villagrande, Alessio Seoni, presidente della Provincia. (ro. se.)

