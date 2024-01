Consorzio Satta, è polemica 

Una riunione che fa discutere. L’ultimo incontro della Giunta regionale, con la nomina della sardista Claudia Camarda a commissario del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta, alimenta le polemiche ai piedi dell’Ortobene. «Non discuto sulla persona, però questa sembra a tutti gli effetti una mossa elettorale, oltretutto a mio avviso controproducente», tuona il consigliere comunale d’opposizione, Francesco Guccini: «Tutto ciò arriva a un mese e mezzo dalle elezioni regionali. I tempi sono sbagliatissimi». Claudia Camarda non si scompone: «Accetterò l’incarico, forse già domani sarò convocata a Cagliari (per dare ufficialità all’accordo)».

Fondazione cercasi

Claudia Camarda subentra a Ignazio Porcu. Il sindaco di Irgoli, infatti, è stato commissario della biblioteca Satta fino al 30 ottobre. L’incarico del primo cittadino è scaduto e non è stato rinnovato dalla Regione, così venerdì è arrivato il colpo a sorpresa, sull’asse Cagliari-Nuoro. L’ex consigliera comunale barbaricina (in carica fino al 2020), nonché attuale componente del Cda del museo Man e segretaria della sezione cittadina Pietro Mastino del Psd’Az, ha accolto di buon grado l’investitura. Dovrà traghettare la storica realtà culturale, dare gambe a quel passaggio da Consorzio a trazione locale a Fondazione dall’impronta regionale. «Cercherò di esercitare il ruolo affidatomi con serietà e per il bene della biblioteca a cui tengo - dichiara Camarda -. Sono nuorese, solo chi è cresciuto a Nuoro può comprendere l’importanza di questa istituzione, cosa rappresenta». La neo commissaria puntualizza: «Il mio compito è quello di portare la Satta verso un’altra forma giuridica che è stata individuata. Sulla Fondazione, poi, posso dire solo una cosa: le leggi esistono e vanno rispettate».

Analogo copione

Due istituzioni avvolte dal medesimo destino. Da una parte la biblioteca Satta, dall’altra il Consorzio per la promozione degli studi universitari UniNuoro. Così come accaduto in via Salaris, dove la Regione non aveva rinnovato l’incarico al commissario liquidatore Giovanni Pinna Parpaglia, sostituito dal commercialista Antonio Mele, adesso anche l’altro ente commissariato si accoda. La Satta va a caccia della Fondazione, sotto la guida di Claudia Camarda. Il tempo stringe. «In città siamo stati colti di sorpresa, in tanti - sentenzia Francesco Guccini -. Ribadisco, questa nomina è una mossa per far accasare qualcuno. Arriva tardi, non si può fare un’azione di questo tipo con le Regionali alle porte. Chiederemo conto al sindaco di Nuoro, Andrea Soddu». Guccini conclude: «Non capisco proprio questa scelta, non sono affatto ottimista».

RIPRODUZIONE RISERVATA