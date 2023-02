Consorzio, resa dei conti sull’ingegnere 

È attesa per il 22 marzo prossimo la sentenza sull’impugnazione della delibera di esclusione di Gianluca Lilliu dalla procedura concorsuale per l’incarico di direttore generale del Consorzio di bonifica. All’udienza di mercoledì scorso, il giudice del Tribunale di Lanusei, Giada Rutili, dopo ampia discussione tra le parti, ha deciso di rinviare di un mese la data della sentenza sul caso che tiene agitate le acque nell’ente di viale Pirastu.

A dicembre Lilliu, ingegnere in servizio al Comune di Sarroch, ha impugnato la delibera con cui il consiglio di amministrazione del Consorzio lo ha escluso dalla procedura. Il mese precedente il cda aveva depennato il nome di Lilliu, assistito dall’avvocato Irene Madeddu, dalla graduatoria del concorso in cui era risultato vincitore per ricoprire l’incarico quinquennale di direttore generale. Secondo il cda, Lilliu non avrebbe le competenze in materia di Consorzi di bonifica.