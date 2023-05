Consorzio, Pd al contrattacco 

Ancora scintille tra maggioranza e opposizione dopo la nomina di Gianluigi Carta alla guida del Consorzio industriale. Nel mirino del circolo cittadino Pd finisce Sardegna 20Venti che aveva sostenuto che «la presidenza dell’Ente da tempo scatena un sistema di potere collaudato, che parte dall’ente provinciale commissariato e che vanta, da oltre 7 anni nel Cda la presenza di Massimiliano Daga». Il segretario cittadino Pd Roberto Martani ricorda che «l’ex presidente Daga è stato nominato dopo un bando pubblico prevalendo per competenze ed esperienze rispetto ad altri candidati, non certo per l’appartenenza politica». Sottolinea i risultati «evidenti e tangibili, ottenuti anche al netto delle contrapposizioni» e paragona a «una lotta per le investiture» la discussione in maggioranza «tesa all’occupazione di ruoli e cariche». ( m.g. )

