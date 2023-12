Consorzio, ora i conti tornano 

Ora i conti tornano. Al Consorzio industriale migliorano i profitti e l’utile previsto per il 2024 è di 130 mila euro. Le casse, al verde fino a tre anni fa, hanno subito un’inversione di tendenza con un’azione di recupero crediti. Attività di riscossione sollecitata dal nuovo corso amministrativo che ha ereditato un passivo di 10,5 milioni di euro. Quando Franco Ammendola è stato chiamato al capezzale del Consorzio con l’acqua alla gola, la missione si annunciava irta di ostacoli. Era dicembre del 2020 e a Baccasara erano più le incognite che le certezze, ora rappresentate da nuovi investitori (su tutti Sanlorenzo e Ferretti) e da un decoro degno di una zona industriale che ambisce allo sviluppo. Tre anni dopo sul palazzo di via Paolo Arzu soffiano venti di bonaccia, anche grazie alle risorse introitate da Abbanoa che nell’ultimo triennio ha versato oltre 2 milioni di euro per i servizi di depurazione.

Cambio di marcia

«Da una riscossione passiva siamo passati a una situazione di normalità». La cura Ammendola ha traghettato l’ente consortile fuori dalle sabbie mobili, dopo anni di profondo rosso in cui i dipendenti erano rimasti pure senza stipendio. «Perché prima i servizi erogati neanche venivano fatturati», prosegue il presidente che il 5 febbraio compirà 73 anni. Ammendola cataloga l’attività istituzionale alla voce “ordinaria amministrazione”. «Perché in effetti - afferma il dirigente - non abbiamo fatto nulla di straordinario. Ci siamo limitati a una gestione oculata che, unita all’impegno del personale, sta facendo emergere i primi risultati». I contenziosi sono diminuiti e i debitori sono tornati a più miti consigli versando il dovuto. A cominciare da Provincia e Comune. «La Provincia ha sempre collaborato, versando in questi anni 1,5 milioni di euro. Al Comune la Regione ha concesso 6 milioni di euro per ripianare i propri debiti con il Consorzio industriale».

Gli auspici

«Ma non finisce qui». Ad assicurarlo è sempre Ammendola, che confida in un nuovo processo di crescita del Consorzio di cui era stato già presidente da ottobre 2001 a ottobre 2006. «Adesso il rapporto con Abbanoa e con i soci è fluido». In più, all’orizzonte, c’è la crescita dell’aeroporto. Aliarbatax ha avviato la procedura per l’aviazione commerciale. «Nuove risorse arriveranno proprio dallo scalo».

