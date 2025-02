Consorzio, niente assunzioni 

Da una parte i 14 lavoratori di biblioteca, front office, segreteria, laboratorio e addetti alle pulizie delle sedi universitarie di Nuoro in agitazione per via della precarietà e dell’instabilità contrattuale. Dall’altra un silenzio assoluto dell’assessorato alla Cultura della Regione, che da due mesi lascia chiuso nel cassetto di un funzionario (pare assente dal lavoro) lo statuto della Fondazione universitaria già pronto e inviato a Cagliari dal commissario liquidatore del Consorzio, Ivan Paglia, dallo scorso 6 dicembre. Una fase di liquidazione che non solo non accelera, ma si arena nelle pastoie burocratiche degli uffici regionali e di fatto blocca ogni possibilità di poter avviare nuovi appalti e il rilancio dell’istituzione culturale barbaricina. Così a Nuoro scoppia il caso Università. Dopo l’agitazione proclamata dall’Ugl, è proprio il commissario liquidatore Paglia a mettere in chiaro la situazione e rassicurare: «Per quanto mi compete sarà mia cura far inserire in successivi contratti di appalto servizi, qualora non fosse già prevista la clausola di salvaguardia del posto di lavoro».

Lo statuto dimenticato

Paglia si dice sensibile alla situazione dei lavoratori che hanno proclamato lo stato di agitazione e il 20 febbraio saranno ricevuti dalla prefetta Alessandra Nigro. «Condivido le vostre preoccupazioni per la stabilità del posto di lavoro», afferma il commissario straordinario del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro. «Personalmente sono vicino ai lavoratori - aggiunge - comprendo il desiderio di raggiungere la stabilizzazione, ma la liquidazione del Consorzio impedisce purtroppo in questo momento storico una programmazione del piano assunzionale che, mi auguro, potrà essere raggiunta al più presto con la piena operatività della Fondazione. Sarà comunque mia cura far verificare la sussistenza di requisiti giuridici per la richiesta di una eventuale stabilizzazione». Operatività bloccata da uno statuto che nessuno ha preso in mano e da due mesi giace in un cassetto, ovviamente “virtuale”, nell’assessorato a Cagliari.

Le precisazioni

Sulla richiesta di stabilizzazione e allo stato di agitazione dell’Ugl Paglia però precisa: «Il Consorzio, essendo in liquidazione, si avvale in questo momento storico unicamente della collaborazione del personale in comando dagli enti soci, Provincia e Comune, e il commissario è chiamato nel suo ruolo a compiere ogni attività di liquidazione finalizzata alla chiusura dell’ente e a promuovere nel contempo la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione».

«È evidente - aggiunge - che non possa giuridicamente svolgere attività differente da quelle normativamente previste al raggiungimento dello scopo. Inoltre l’azione sindacale, posta in essere unicamente dall’Ugl - evidenzia -, tende ad illudere i lavoratori ben oltre quelle che sarebbero le legittime aspettative di stabilizzazione creando situazioni che disorientano la collettività e gli studenti e comportando nell’immediato come conseguenza l’impossibilità di istituire nuovi corsi, peraltro già programmati dal Consorzio e fondamentali per lo sviluppo dell’offerta formativa dei giovani e del territorio».

