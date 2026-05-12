Consorzio nel mirino Spari alla finestra dell’ufficio di Ladu 

Colpi d’arma da fuoco sulla finestra della stanza del presidente del Consorzio industriale nonché sindaco di Tortolì. Le fucilate, esplose con un calibro 12, hanno frantumato il vetro dell’ufficio di Marcello Ladu nella sede di via Paolo Arzu. I pallettoni sono piombati sull’infisso durante la notte fra lunedì e ieri, quando tra le strade della zona industriale di Baccasara erano semideserte. Sul caso, che ha suscitato preoccupazione nell’ambiente politico cittadino, indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei. Ieri mattina, dopo che i dipendenti hanno lanciato l’allarme, nella sede del Consorzio sono intervenuti i militari della stazione di Tortolì e i colleghi del nucleo operativo. Il presidente Ladu, a capo del Consiglio di amministrazione dallo scorso 20 ottobre e sindaco da tre anni, è stato ascoltato per ore dal personale dell’Arma. Il movente ipotizzato è legato all’attività amministrativa del Consorzio. Sulle possibili motivazioni dell’intimidazione il presidente-sindaco non ha rilasciato dichiarazioni: ieri è stato impossibile rintracciarlo al telefono.

L’attentato

La tregua è durata sei anni. L’ultimo episodio analogo nella sede del Consorzio industriale risale a febbraio del 2020, quando a capo dell’ente c’era il funzionario regionale Matteo Frate che, alcuni mesi dopo, sarebbe stato sostituito dal commissario (poi divenuto presidente) Franco Ammendola, a sua volta destituito lo scorso ottobre a seguito del nuovo assetto amministrativo della neonata Provincia dell’Ogliastra. Sei anni fa (casualmente anche in quella circostanza i fatti avvennero durante la notte tra lunedì e martedì), la rosa di pallettoni aveva aperto squarci sulla finestra dell’ufficio tecnico. Ma la sequenza di attentati verso gli immobili del Consorzio industriale è più consistente: quattro anni prima (novembre 2015) una bomba deflagrò all’interno di un capannone (sempre di proprietà dell’ente) adiacente alla sede.

Le indagini

Questione di occhi elettronici e del loro raggio d’inquadratura. Si concentrano su ogni minimo elemento, i militari della compagnia di Lanusei che lavorano per ricostruire i momenti che hanno preceduto la scarica di pallettoni sulla sede del Consorzio. Probabile che le videocamere installate sull’edificio riprendano in maniera omogenea l’intero caseggiato. L’attività investigativa procede serrata, con gli inquirenti che però mantengono il più stretto riserbo sull’evoluzione.

Il quadro politico

Prima lo scossone Ammendola, poi la rivoluzione post-elettorale. A febbraio di un anno fa, l’amministratrice straordinaria della Provincia dell’Ogliastra, Marzia Mameli, aveva firmato un provvedimento con cui revocava l’incarico all’imprenditore nominato presidente ai primi del 2021. Il tentativo di destituirlo era, però, fallito per decisione del Tar che aveva cassato la volontà della Provincia. Ammendola è andato avanti fino all’autunno, ma l’epilogo delle consultazioni provinciali gli è stato fatale. Il presidente eletto, Alessio Seoni, l’ha silurato aprendo il varco alle nuove dinamiche politico-amministrative dell’ente. Il nuovo cda è stato costituito con il sindaco Ladu presidente e lo stesso Seoni componente. Nei mesi successivi, dopo un’attesa estenuante non esente da polemiche, la vicepresidenza è stata conferita ad Andrea De Murtas, espressione di Confesercenti, associazione di categoria sotto l’egida della Camera di commercio cui spettava la terza nomina.

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