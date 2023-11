Consorzio, Massa se ne va 

Consorzio industriale: il presidente Gianni Massa se ne va. Indicato in seno al cda dal sindaco di Villacidro Federico Sollai, nominato presidente nel dicembre del 2022, a meno di un anno l’ingegnere cagliaritano dà forfait. In una lettera stringata protocollata martedì Massa spiega: «Motivi personali e di lavoro mi impediranno di portare avanti con il necessario impegno il ruolo di presidente», da qui la scelta di rassegnare «le proprie immediate e irrevocabili dimissioni mantenendo la propria carica in seno all’assemblea e al cda».

Le reazioni

La decisione arriva in un momento decisivo per la questione Villaservice (la società partecipata che gestisce lo smaltimento dei rifiuti di quattro paesi e che a dicembre dovrà restituire al Consorzio l’impianto) e a poco più di un mese dalla notizia che la nomina di Massa era al vaglio dell’Autorità nazionale per l’anticorruzione per un eventuale conflitto di interessi relativo a un progetto per il quale l’ormai ex presidente era stato coinvolto come tecnico prima che mettesse piede al Consorzio. A sollecitare il parere dell’Anac era stato Antonio Muscas, consigliere comunale di minoranza di Villacidro. «Le dimissioni del presidente sono di estrema gravità in un momento così delicato per il futuro della Villaservice e dei suoi dipendenti che al 31 dicembre resteranno a casa. È il terzo presidente dimissionario in appena due anni – dice Muscas –: un palese fallimento per un sindaco che si è continuamente nascosto dietro i silenzi e i non so. Da oltre tre mesi siamo in attesa di una risposta a una nostra interrogazione sul presunto conflitto d'interessi del presidente Massa e non vorrei che ciò avesse a che fare con le sue dimissioni, il che farebbe assumere all'intera vicenda dei contorni inquietanti. È ora che il sindaco e l'assessora alle partecipate ci forniscano risposte chiare». Dura anche la reazione dell’ex sindaca Marta Cabriolu: «Siamo basiti da questa scelta, in un momento così delicato, dopo il licenziamento dei dipendenti della Villaservice. Si tratta del terzo presidente, espressione del sindaco Sollai, che si dimette per motivi personali, in un arco temporale di un anno e mezzo circa. Siamo sicuri che non scappino per altri motivi, a noi sconosciuti? Alla faccia della tanto decantata trasparenza». Al centro dell’agenda del Consorzio la pratica Villaservice con l’incognita sul futuro dei 42 dipendenti. «Ancora le lettere licenziamento non sono partite, stiamo cercando di capire se queste dimissioni influiscano sulla vicenda», dice Salvatore Caddeo della Cgil.

La nota

«Come previsto dallo Statuto, i lavori del cda proseguiranno, coordinati dal vice presidente, senza soluzione di continuità e nei tempi tecnici sarà convocata l’assemblea per la nomina del nuovo presidente», rassicura una nota dell’ente. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA