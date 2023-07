Consorzio, l’ombra del commissario 

Da un momento all’altro il Consorzio industriale rischia di tornare commissariato. A distanza di soli due anni e mezzo dalla fine della precedente gestione commissariale, che aveva anticipato la presidenza di Franco Ammendola, tuttora in carica, potrebbero tornare lacci e lacciuoli. Il confronto tra il presidente della Regione, Christian Solinas, e le delegazioni di alcuni assessorati è serrato e gli uomini più vicini al governatore assicurano che sono in agenda incontri imminenti per sciogliere il nodo. Tanto che lo stesso Solinas ha sondato la disponibilità di alcune personalità per ricoprire la carica.

Su Ammendola pesa il decreto di esproprio disposto per le aree ex Cartiera, 35 ettari ascritti al patrimonio dell’assessorato degli Enti locali. Non è un mistero che Solinas non abbia gradito la procedura avviata dal presidente del Consorzio. Il capo della Giunta regionale non le ha mandate a dire ad Ammendola, diffidato da portare avanti la sua volontà. Lettera a cui il numero uno del Consorzio ha replicato sostenendo che stesse facendo l’interesse del territorio e preannunciando le dimissioni nel caso non si fosse tenuto un incontro chiarificatore. A meno di ritrattazioni dell’ultim’ora, resta valido il provvedimento con cui, il 26 giugno scorso, il Consorzio ha intimato alla Regione il rilascio degli immobili interessati dall’atto di occupazione d’urgenza annunciata per domani alle 9.

Sempre che entro domani Solinas, che attraverso l’avvocatura regionale ha presentato ricorso al Tar come preannunciato a inizio mese, non decida di congelare la procedura nominando un commissario per l’ente di governo di Baccasara.