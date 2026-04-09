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La querelle.
10 aprile 2026 alle 00:28

Consorzio, l’ex presidente ricorre al Tar 

Saranno i giudici amministrativi a decidere sulla legittimità della revoca 

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Arriverà il 22 aprile davanti ai giudici del Tar il ricorso presentato da Gianluigi Carta, presidente del Consorzio industriale di Oristano fino alla revoca firmata lo scorso 13 marzo dal presidente della Provincia, Paolo Pireddu. Una decisione che ha aperto un fronte amministrativo e politico destinato a far discutere.

Le carte

Nel ricorso sottoposto ai giudici amministrativi, Carta sostiene che il suo incarico, avesse una durata quinquennale e non fosse soggetto a revoca libera. Secondo la tesi dell’ex presidente dell’ente, la destituzione sarebbe stata possibile solo in presenza di gravi inadempienze o di motivazioni specifiche, che a suo avviso non sussisterebbero. La Provincia, invece, ha proceduto con un unico decreto: revoca del rappresentante uscente e contestuale nomina del nuovo delegato dell’ente nel Consorzio. La scelta è ricaduta sull’imprenditore di Samugheo, Antonello Demelas, individuato all’interno della terna proposta dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, insieme a Luigi Attianese e Roberta Cutuli. E proprio l’ex sindaco di Samugheo e consigliere provinciale sarebbe in pole position per la guida dell’ente consortile.

Le motivazioni

Il presidente della Provincia di Oristano Paolo Pireddu conferma la linea adottata. «La revoca dell’incarico è motivata negli atti e risponde alla necessità di garantire continuità operativa e rilancio dell’attività del Consorzio industriale, uno snodo strategico per lo sviluppo del territorio», assicura. Sulle modalità di elezione del nuovo presidente del Consorzio, Pireddu aggiunge: «Stiamo seguendo la procedura prevista e valutando ogni passaggio con attenzione».

La procedura

In attesa del verdetto del Tar e della successiva elezione del nuovo presidente del Consorzio, l’operatività dell’ente non si è comunque mai fermata. A garantire la continuità amministrativa sono il vice presidente e sindaco di Santa Giusta, Andrea Casu, e il consigliere Giorgio Mastino, impegnati a portare avanti l’attività di governo.

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