Tortolì
13 gennaio 2026 alle 00:31

Consorzio, la terza nomina slitta ancora  

La nomina è congelata. Serve ancora un po’ di tempo, e nuove riflessioni, per individuare il nome del terzo componente (delegato della Camera di commercio) del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale. La seduta, forse quella decisiva, è stata rinviata ai primi giorni della prossima settimana. Il nome, almeno secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, sarà espressione della Confesercenti. L’individuazione si sarebbe arenata sulla competenza territoriale.

Due dei tre nomi finiti nella rosa presentata al tavolo della Camera di commercio sarebbero imprenditori nuoresi e dunque non espressione della zona di competenza. Proprio in virtù della doppia presenza extra giurisdizionale, evidentemente poco gradita sul territorio, gli accordi sarebbero saltati e la scelta rinviata di una decina di giorni. Il delegato della Camera di commercio affiancherà i due componenti già in sella: il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, presidente del Consorzio che ha raccolto le redini di Franco Ammendola, e il presidente della Provincia Ogliastra, Alessio Seoni, che è anche primo cittadino di Villagrande.

È l’ultimo tassello che manca dopo la rivoluzione nei ruoli apicali che ha coinvolto anche la classe dirigenziale della controllata Aliarbatax, di cui Riccardo Falchi è stato nominato amministratore unico al posto dell’imprenditore Rocco Meloni. (ro. se.)

