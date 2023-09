Consorzio, la società turistica 

«Per sviluppare la promozione turistica è necessaria una società consortile». Ad annunciarlo è Franco Ammendola, 72 anni, presidente del Consorzio industriale, beneficiario di un finanziamento di 900 mila euro erogato nei mesi scorsi dall’assessorato regionale del Turismo.

La costituente società, che prenderà corpo durante il consiglio di amministrazione fissato per giovedì prossimo, agirà sotto la regia dello stesso Consorzio industriale attivo dal 1962, proprio come Aliarbatax, l’altra controllata che però si occupa di orchestrare le attività dell’aeroporto, riaperto lo scorso giugno e, per ora, riservato al traffico di aviazione generale.

Il progetto corre sull’asse nautica-aeroporto-longevità. «L’idea - spiega Ammendola - è far arrivare sempre più flussi turistici da Austria e Svizzera, oltre che da altri Paesi. È chiaro che quando gli ospiti sbarcano in aeroporto vanno garantiti diversi servizi, della cui gestione si occuperà la costituente società, che sarà piuttosto snella e dovrà quindi supportare tutte le attività di sviluppo turistico». (ro. se.)

