VaiOnline
Provincia.
19 novembre 2025 alle 00:31

Consorzio industriale, via Gianni Pittorra 

Roberto Cesaraccio nuovo presidente all’unanimità: dieci voti su dieci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gianni Pittorra non è più il presidente del Consorzio industriale provinciale. Imprenditore, patron della Nuorese ai vertici del campionato di Eccellenza di calcio, sardista nominato con l’imprimatur dell’ex governatore Christian Solinas, è stato congedato senza troppi convenevoli. Al suo posto, all’unanimità (dieci voti su dieci, trasversali), è stato eletto Roberto Cesaraccio.

Il profilo

Nuorese, 44 anni, laureato in ingegneria gestionale, competenze solide nella gestione d’impresa e nell’organizzazione aziendale, consigliere nazionale di Confindustria, esperienze a Sidney e Madrid, è l’uomo su cui puntano la nuova amministrazione provinciale e il suo presidente, Giuseppe Ciccolini. «In queste settimane – dice Ciccolini – abbiamo lavorato con impegno per garantire una nuova guida al Consorzio industriale e ristabilire una adeguata concertazione tra tutti i soci. Le politiche di sviluppo, anche in una provincia che ha conosciuto un forte processo di deindustrializzazione, rappresentano ancora un’opportunità importante, soprattutto in vista della prospettiva offerta dall’Einstein Telescope».

Ciccolini sostiene di privilegiare una visione territoriale. «Occorre perseguire uno sviluppo armonico, da Siniscola fino a Tossilo, attraverso un coordinamento costante da parte della Provincia di Nuoro — sottolinea il presidente della Provincia — e avviare una fase di riorganizzazione e rinnovamento del Consorzio industriale, anche in vista della prossima scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione. Al nuovo presidente rivolgo un sincero augurio di buon lavoro».

L’eletto

«Ci sono sfide da raccogliere – dice Cesaraccio – prima fra tutte l’Einstein Telescope, di cui può beneficiare non solo il Nuorese ma tutta l’Isola. E l’intero settore produttivo deve ritrovare un Consorzio industriale concepito come luogo dove poter fare impresa. Necessaria una collaborazione con gli atri consorzi nell’ottica di una pianificazione strategica e soprattutto condivisa».

Il congedato

Gianni Pittorra, per il momento, non intende parlare del cambio al vertice del Consorzio industriale provinciale. Fonti attendibili sarebbero disposte a giurare che non l’abbia presa benissimo. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Nel 2024, a fronte di 141 prelievi effettuati in Sardegna, in 44 casi i beneficiari sono stati individuati in altre regioni

Allarme sui trapianti: un organo su tre finisce fuori dall’Isola

Gli organici ridotti vanificano la notevole generosità dei sardi 
Sara Marci
Per chi frequenta la scuola di specializzazione sono assegnati massimo ottocento assistiti

«Costretto a lasciare i miei pazienti:  assessore, ci ascolti»

L’appello del dottor Zuncheddu, medico di famiglia a Guspini 
Mariella Careddu
Le previsioni

Nuvole e pioggia, l’Isola apre l’ombrello

Lo scatto satellitare: la sabbia in arrivo dal nord Africa ricopre il cielo sardo 
Il caso

«Trame contro Giorgia», crisi Colle-FdI

Bignami accusa un consigliere di Mattarella. Duro il Quirinale: «Ridicolo» 
Milano

Pestato e accoltellato da 5 ragazzi

Studente 22enne rischia di rimanere invalido, arrestati gli aggressori 