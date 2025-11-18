Consorzio industriale, via Gianni Pittorra 

Gianni Pittorra non è più il presidente del Consorzio industriale provinciale. Imprenditore, patron della Nuorese ai vertici del campionato di Eccellenza di calcio, sardista nominato con l’imprimatur dell’ex governatore Christian Solinas, è stato congedato senza troppi convenevoli. Al suo posto, all’unanimità (dieci voti su dieci, trasversali), è stato eletto Roberto Cesaraccio.

Il profilo

Nuorese, 44 anni, laureato in ingegneria gestionale, competenze solide nella gestione d’impresa e nell’organizzazione aziendale, consigliere nazionale di Confindustria, esperienze a Sidney e Madrid, è l’uomo su cui puntano la nuova amministrazione provinciale e il suo presidente, Giuseppe Ciccolini. «In queste settimane – dice Ciccolini – abbiamo lavorato con impegno per garantire una nuova guida al Consorzio industriale e ristabilire una adeguata concertazione tra tutti i soci. Le politiche di sviluppo, anche in una provincia che ha conosciuto un forte processo di deindustrializzazione, rappresentano ancora un’opportunità importante, soprattutto in vista della prospettiva offerta dall’Einstein Telescope».

Ciccolini sostiene di privilegiare una visione territoriale. «Occorre perseguire uno sviluppo armonico, da Siniscola fino a Tossilo, attraverso un coordinamento costante da parte della Provincia di Nuoro — sottolinea il presidente della Provincia — e avviare una fase di riorganizzazione e rinnovamento del Consorzio industriale, anche in vista della prossima scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione. Al nuovo presidente rivolgo un sincero augurio di buon lavoro».

L’eletto

«Ci sono sfide da raccogliere – dice Cesaraccio – prima fra tutte l’Einstein Telescope, di cui può beneficiare non solo il Nuorese ma tutta l’Isola. E l’intero settore produttivo deve ritrovare un Consorzio industriale concepito come luogo dove poter fare impresa. Necessaria una collaborazione con gli atri consorzi nell’ottica di una pianificazione strategica e soprattutto condivisa».

Il congedato

Gianni Pittorra, per il momento, non intende parlare del cambio al vertice del Consorzio industriale provinciale. Fonti attendibili sarebbero disposte a giurare che non l’abbia presa benissimo. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

