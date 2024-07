Consorzio industriale senza guida: «Spetta a noi» 

Vertici da rifare per il Consorzio industriale provinciale di Sassari che, dopo la decadenza dall’incarico di presidente di Valerio Scanu, in qualità di rappresentante del Comune di Sassari, è in attesa della nomina di una nuova guida. Fuori dal cda anche il consigliere Mario Conoci, rappresentante del Comune di Alghero, che decade per effetto naturale dopo la scadenza del mandato da sindaco. Sui ruoli di comando i rumors parlano di una figura politica di Porto Torres, scelta all’interno del Partito democratico che ha piazzato i sindaci del triangolo dei comuni facenti parte del Cipss: Sassari, Alghero e Porto Torres. L'ultimo presidente turritano nei primi anni ’90 è stato Eugenio Cossu, ex sindaco di Porto Torres ed ex guida del Parco nazionale dell’Asinara. Nei circa trent’anni anni successivi la città turritana non ha più espresso un altro rappresentante a capo dell’ente consortile. «Credo che i tempi siano maturi perché questa città ottenga il suo giusto riconoscimento – osserva Eugenio Cossu – non fosse altro per il fatto che l’area industriale del Nord Ovest comprende 2.350 ettari di superficie di Porto Torres con tutte le problematiche che comporta, contro 185 ettari di Alghero e 170 di Sassari».

