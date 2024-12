Consorzio industriale, revocata la diffida inviata dalla Provincia 

La Provincia del Medio Campidano ha revocato la diffida inviata al Consorzio industriale di Villacidro, gestore del ciclo integrato dei rifiuti del territorio e degli impianti di depurazione delle acque reflue. Il passo indietro dell’ente è arrivato dopo che l’ufficio Ambiente ha esaminato gli atti trasmessi e la bonifica completata. Nello specifico è emerso che i parametri delle analisi delle acque reflue e industriali del sito erano tutti rientrati nella norma, completata anche l’integrazione della documentazione richiesta.

Conclusa la procedura avviata un mese fa, scaturita da un’ispezione dell’Arpas che aveva accertato «il superamento del parametro di escherichia coli da 5.000 UFC/100 ml a 10.000 UFC/100 ml Inoltre, tra gli atti inviati nel 2024, non erano presenti i verbali di campionamento e i valori dei batteri allo scarico erano difformi dalla norma». Immediata l’ingiunzione: 30 giorni per «eliminare inosservanze, irregolarità e garantire le condizioni di esercizio dell’impianto in conformità alla legge». Il Consorzio, oltre a contestare «una presunta non conformità delle analisi effettuata dal laboratorio Arpas», ha evidenziato che «in data 11 agosto 2024 l’impianto è stato interessato da un blackout che potrebbe aver influito sull’efficacia della disinfezione». Infine ha elencato gli impegni assunti per evitare che in futuro si possano ripetere situazioni simili. Fra tante, è stato affidato l’incarico di revisione del progetto di ammodernamento degli impianti che verrà sottoposto alle autorità competenti. ( s. r. )

