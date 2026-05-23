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Pratosardo
24 maggio 2026 alle 00:31

Consorzio industriale, prove di dialogo 

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«Pregiudizialmente è necessario che il sindaco Fenu si adoperi affinché la Regione proceda in tempi brevi alla nomina del commissario liquidatore e si attivi per acquisire dal consorzio il quadro contabile economico-finanziario dell’ente, ponendo tutti nella condizione di ragionare su dati concreti». Parole dei consiglieri comunali di Progetto per Nuoro, Lisetta Bidoni e Mario Carcassi, dell’opposizione. «L’auspicio è che si apra veramente il confronto nel merito. Progetto per Nuoro metterà sul tavolo le proprie idee, si confronterà con quelle degli altri, ne valuterà collegialmente la sostenibilità e le ricadute sociali, economiche e culturali». E poi: «La questione Pratosardo non deve tradursi in una palestra di conflitto permanente. La comunità ha bisogno di riposte concrete, non di chiusure e di polemiche fine a se stesse». Gabriella Boeddu, presidente della commissione Attività produttive, spiega: «Lunedì abbiamo fatto la prima seduta, voleva essere un momento di confronto con le opposizioni per aprire al dialogo e capire se ci può essere un contributo. Siamo consapevoli che la Regione deve nominare il commissario e chiudere la fase liquidatoria, questi sono passi propedeutici. Si vagliano tutte le ipotesi che possano essere soddisfacenti per la città e gli operatori».

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