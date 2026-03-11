Consorzio industriale, Morittu è il presidente 

C’è una nuova guida per il Consorzio industriale provinciale del Sulcis Iglesiente: Pietro Morittu, sindaco di Carbonia , è stato eletto presidente ieri mattina all’unanimità.

L’elezione

L’assemblea, inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio, anche questo all’unanimità, di cui fanno parte i sindaci di Portoscuso e Gonnesa Ignazio Atzori e Pietro Cocco, il presidente della Provincia Mauro Usai e Andrea Padricelli in rappresentanza della Camera di Commercio. «L’elezione unanime della presidenza e del Consiglio di amministrazione rappresenta un importante momento di convergenza istituzionale attorno al ruolo strategico del Consorzio per lo sviluppo economico del territorio – si legge in una nota del Consorzio – l’assemblea ha espresso piena fiducia nel dottor Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, riconoscendone l’impegno istituzionale e la conoscenza delle dinamiche economiche e sociali del territorio». Pietro Morittu è pronto al compito che gli è stato assegnato, all’unanimità, dai colleghi sindaci. Prende il posto dell’avvocato cagliaritano Massimo Melis. «Innanzitutto con l’assemblea abbiamo riconosciuto il lavoro che è stato svolto fino a qua – dice – l’elezione all’unanimità è una bella iniezione di fiducia, l’obiettivo è utilizzare ingenti risorse per attività necessarie al potenziamento dell’area industriale». Le partite che chiamano in gioco il Consorzio sono tante, a cominciare da quelle infrastrutturali che investono direttamente il futuro del polo industriale di Portovesme.

Caso Portoscuso

In uno scenario di unanimità, tra chi ha votato per l’elezione del nuovo presidente c’è anche il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori, nei mesi scorsi uno dei possibili papabili per la presidenza del Consorzio. «L’elezione di Pietro Morittu è una buona notizia per tutto il territorio – commenta Atzori – più che ad una poltrona siamo interessati alla soluzione dei problemi del polo industriale. È vero che c’era un certo impegno di Provincia e Gonnesa per Portoscuso, ma abbiamo ritenuto che dovesse prevalere l’unità di interessi e di intenti che rappresenta tutto il territorio, per rendere attrattiva e competitiva l’area industriale. Ci aspettano sfide importanti». A Portoscuso il voto favorevole del sindaco nell’elezione del nuovo presidente del Consorzio non è passato inosservato e presto se ne parlerà in Consiglio comunale. «Facciamo gli auguri di buon lavoro a Pietro Morittu, ma il voto del sindaco Atzori contraddice la volontà emersa dal dibattito in Consiglio comunale di Portoscuso – dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza – ai primi di novembre il sindaco ha detto che la presidenza del consorzio spetta a Portoscuso e che c’era un impegno in questo senso. Tutti gli interventi del Consiglio erano stati dello stesso tenore, ossia per il riconoscimento della presidenza a Portoscuso. Invece con questo voto il sindaco di Portoscuso, Comune in cui si trova il polo industriale, conterà per un quinto all’interno del CdA. Presenteremo una richiesta di Consiglio urgente».

RIPRODUZIONE RISERVATA