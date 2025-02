Consorzio industriale: Marzia Mameli in pole per la presidenza  

Il futuro dirigenziale del Consorzio industriale sarà deciso la prossima settimana. La data di convocazione della prima assemblea generale post Ammendola verrà cerchiata in rosso sul calendario da Rocco Meloni, vicepresidente dell’ente e delegato della Camera di commercio. In alternativa la disposizione sarà competenza del presidente del Collegio dei revisori, Davide Mereu. La richiesta di convocazione è stata avanzata da Marzia Mameli e Marcello Ladu, amministratrice straordinaria della Provincia dell’Ogliastra e sindaco di Tortolì. Proprio Mameli, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe raccogliere le redini di Franco Ammendola, che lei stessa ha revocato dalla carica ritenendo fosse venuto meno quel rapporto fiduciario necessario per proseguire la coesistenza. Mameli, originaria di Bari Sardo e assistente sociale di professione, è esponente del Partito democratico in forza al quale è stata candidata, in coppia con Salvatore Corrias, alle Regionali dello scorso anno. In alternativa il presidente sarà comunque un fedelissimo di Corrias e non necessariamente un imprenditore. Mameli e Ladu sollecitano tre punti all’ordine del giorno, tra cui l’elezione del presidente del Consorzio. Intanto, Ammendola, che era stato nominato il 20 aprile 2021 dalla Provincia di Nuoro, tira dritto per la sua strada e prepara il ricorso contro il provvedimento con cui è stato silurato. Sostiene sia illegittimo. (ro. se.)

