Consorzio industriale, il tesoro non speso 

«Da una parte ci sono oltre 13 milioni di euro non spesi nel cassetto del Consorzio industriale di Villacidro, dall’altro c’è l’impianto dei rifiuti di Villaservice che da oltre dieci anni aspetta interventi di messa in sicurezza e ampliamento»: la denuncia è dei consiglieri di minoranza di Villacidro e di Arbus, Antonio Muscas e Agostino Pilia. La lente d’ingrandimento è puntata sul tesoretto accumulato grazie ai fondi trasferiti dalla Regione dal 2007 al 2020: obiettivo, vederci chiaro sull’ordinanza della Provincia del Sud Sardegna in merito allo stop di una parte dei rifiuti provenienti dal termovalorizzatore di Macchiareddu, fermo per lavori.

Villacidro

Dubbi e perplessità sui recenti rapporti fra Consorzio e Villaservice hanno animato l’ultimo Consiglio comunale di Villacidro. Al consigliere Muscas che ha chiesto delucidazioni sulla discarica ha risposto il sindaco, Federico Sollai: «Non sono io a dare risposte sulle questioni di fondi spesi e non spesi. Vada in Consorzio: sono certo che troverà le soluzioni». E così è stato. «La situazione – racconta Muscas – è più ingarbugliata del previsto. Dagli atti ho appreso che il Consorzio custodisce milioni di euro destinati all’impianto di smaltimento dei rifiuti e chissà per quale mistero non sono stati mai spesi, in barba alle continue richieste di aiuto della Villaservice. La fetta più grossa, 8.811.000 euro del 2020 e 250 mila del 2019, dicono che sia in corso la gara di progettazione. Fatto grave: nonostante l’emergenza, manca il primo passo». Tutto questo succede alla vigilia della scadenza del contratto fra Consorzio e Villaservice. «Fra tanti silenzi – aggiunge Muscas – la sola chiarezza è sulla richiesta della società per la consegna anticipata dell’impianto e il no del Consorzio che aspetta la scadenza naturale, a fine giugno».

Arbus

«Erano gli anni 2007/2010 – ricorda Pilia – quando da consigliere provinciale sollevai in Aula la questione dei fondi in mano al Consorzio per l’impianto, allora bloccato per inadeguatezza, e i rifiuti dirottati nell’area metropolitana di Cagliari. La maggioranza parlò di fondi investiti in obbligazioni finanziarie: paradossale, i soldi per migliorare il servizio finiti nelle banche a caccia di interessi». Il sindaco, Paolo Salis, taglia corto: «In tutta questa vicenda a farne le spese sono stati i lavoratori e l’ambiente».