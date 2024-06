Consorzio industriale da fondere con Nuoro, si accende lo scontro  

La questione Tossilo infiamma la vigilia della riunione del Consiglio comunale, convocato per lunedì primo luglio. A dividere è sempre la delibera della giunta regionale, sull'accorpamento del consorzio Zir al Consorzio Industriale provinciale. Una decisione che continua a dividere le forze politiche in Consiglio comunale, dove lunedì sarà discussa una mozione presentata dal consigliere di minoranza, Gianfranco Congiu.

«La delibera della giunta regionale contrasta con il disposto dalle precedenti delibere - scrive Congiu- ma traccia anche uno scenario in palese contrasto con le aspettative territoriali, con impatti negativi sulla popolazione di Macomer». L'accorpamento al Consorzio industriale provinciale di Nuoro andrebbe valutato con estrema prudenza e attenzione- prosegue Congiu- alla luce delle enormi passività riscontrabili nel bilancio di esercizio, di circa dodici milioni di euro. Ogni possibilità di rilancio di Tossilo a questo punto potrebbe risultare compromessa».

Luca Pirisi, consigliere comunale Pd non ci sta. «In 12 anni - sostiene - non sono riusciti a fare niente. L'attuale giunta regionale ha dato nuova gradualità al passaggio di competenze. Tempo necessario per strutturare nei prossimi mesi un intervento organico, atto a risolvere i problemi strutturali del Consorzio di Macomer. L'obiettivo dell'esecutivo regionale è quello di rinnovare l'impianto amministrativo e organizzativo, puntando su servizi all'avanguardia e su investimenti strategici».

