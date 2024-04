«Consorzio industriale da commissariare» 

«Al prossimo Consiglio comunale proporrò il commissariamento del Consorzio Industriale», annuncia il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori dopo la delibera che dà in concessione un’area a terra per la sottostazione del mega parco eolico della Ichnusa Wind Power. «È stata una decisione obbligata, la nostra funzione è fornire servizi industriali», è la posizione di Massimo Melis, avvocato cagliaritano alla guida del Consorzio.

La delibera

Continua a far discutere la delibera votata all’unanimità dal Cda del consorzio che apre le porte ad una base a terra per la Ichnusa Wind Power e il suo parco eolico off shore da 504 megawatt. «Non abbiamo autorizzato il parco a mare - precisa il presidente del consorzio Massimo Melis - abbiamo concesso l’area a terra. Non potevamo fare diversamente: la funzione istituzionale del consorzio è quella di fornire servizi industriali. La società ci ha presentato una richiesta, noi abbiamo fatto tutte le verifiche tecniche necessarie e poi il CdA si è espresso. Il contratto non è stato ancora firmato, se il Ministero dirà no o la Regione riuscirà a fermare i progetti, questa deliberà sarà carta straccia». Era il 13 marzo, quando il Cda ha detto sì alla richiesta della Ichnusa Wind Power. La neo presidente della Regione Alessandra Todde aveva già dichiarato l’intenzione di procedere con una moratoria per lo stop ai progetti di rinnovabili. Ma il consorzio industriale di Portovesme, che come tutti i consorzi industriali dipende direttamente dalla Regione, ha analizzato comunque la richiesta e ha dato il via alla concessione della Ichnusa Wind Power, per i prossimi quarant’anni.

La protesta

Una decisione diventata di dominio pubblico dopo un mese e mezzo, con un autentico putiferio a Portoscuso. «A breve convocherò un Consiglio comunale per fare chiarezza ed esprimere il parere da portare in conferenza dei servizi - dice il sindaco Ignazio Atzori - durante il Consiglio proporrò il commissariamento del Consorzio, che ormai è solo una sorta di agenzia immobiliare. Per quanto riguarda il parco eolico off shore, il nostro parere sarà negativo e motivato, opposto a quello del consorzio. Nella verifica dei costi e benefici il bilancio è decisamente negativo. Né bollette diminuite, né posti di lavoro per i cittadini e ancora più gravi saranno gli effetti del cavidotto che sbarcherà a terra, rischiando di compromettere attività fondamentali per la nostra economia, come la pesca del tonno e la piccola pesca». Il Comune esprimerà un no forte e chiaro ma intanto la delibera è diventata anche un caso politico perchè tra i voti del CdA favorevoli alla concessione c’era anche quello del vicesindaco Giorgio Alimonda. L’opposizione ha chiesto la revoca della sua delega al Consorzio. «Il voto favorevole è stata una gaffe - dice il sindaco - non posso certo nascondere l’imbarazzo al nostro interno, faremo chiarezza nel prossimo Consiglio. Rispetto a decisioni future, sono da valutare all’interno della maggioranza».

